Luccas Claro'nun Sakatlığı Açıklandı

ikas Eyüp spor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki Trabzon spor maçında sakatlanan Luccas Claro'nun "ayak bileği bağlarının yırtıldığını, ekleminde yarı çıkık bulunduğunu ve fibula kemiğinde kırık tespit edildiğini" bildirdi.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklamasında, "Trabzon spor karşılaşmasında sakatlık geçiren futbolcumuz Luccas Claro'ya yapılan ilk müdahalenin ardından, oyuncumuzun ayak bileği bağlarının yırtıldığı, ekleminde yarı çıkık bulunduğu ve fibula kemiğinde kırık tespit edildiği öğrenilmiştir. Futbolcumuzun tedavi süreci başlamış olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır. Luccas Claro'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede aramıza ve sahalara dönmesini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ile Türkiye'de ilk kez formasını giydiği Gençlerbirliği'nin yanı sıra birçok spor kulübü, 34 yaşındaki Brezilyalı stoper için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.

Claro, maçın 32. dakikasında yaşadığı ağır sakatlığın ardından ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.