Lucas Torreira için çok konuşulacak transfer iddiası

Galatasaray'ın vazgeçilmez orta sahası Lucas Torreira için Arjantin'den sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.

BOCA JUNIORS İDDİASI

Arjantinli gazeteci Damian Rancez, Uruguaylı orta saha oyuncusunun Boca Juniors'a transfer olması konusunda her şeyin yolunda olduğunu söyledi.

"GELMEYE DAHA YAKIN"

Rancez, "Torreira'nın Boca'da oynaması için her şey yolunda gidiyor. Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme'nin hedefinde o var ve Leandro Paredes'e göre gelmeye daha yakın" sözlerini sarf etti.

TORREIRA DAHA ÖNCE SÖYLEMİŞTİ

Torreira için daha önce de Boca Juniors iddiaları gündeme gelmiş, 28 yaşındaki futbolcu da kariyerinde bir gün Boca Juniors'ta oynamak istediğini ve Galatasaray'ın Avrupa'daki son takımı olabileceğini söylemişti.

GALATASARAY KARİYERİ

Galatasaray forması altında 3 kupa kazanan Lucas Torreira, sarı-kırmızılılarda çıktığı 93 maçta 2 gol attı ve 8 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Uruguaylı yıldızın sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.