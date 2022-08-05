Lucas Torreira, Galatasaray paylaşmını beğenerek transferin fitilini yaktı - Haberler

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Lucas Torreira, Galatasaray paylaşmını beğenerek transferin fitilini yaktı

Galatasaray'ın Arsenal'den kadrosuna katmaya hazırlandığı Lucas Torreira'dan sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir hamle geldi. Uruguaylı futbolcu sosyal medyada "Ona iyi bak Galatasaray" ifadelerinin kullanıldığı bir paylaşımı beğendi.

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Büyük uğraşlar sonucu Galatasaray'ın transferini bitirmeye çok yaklaştığı Lucas Torrerira, sosyal medyadan yaptığı beğeniyle transferin fitilini yaktı.

"ONA İYİ BAK GALATASARAY"

Lucas Torreira'nın da çalışmalarını yürüttüğü Institución Atletica 18 de Julio'nun resmî hesabı, "Ona iyi bak Galatasaray" şeklinde bir paylaşım yaparken Uruguaylı oyuncu da buna beğeni ile karşılık verdi.

Lucas Torreira, Galatasaray paylaşmını beğenerek transferin fitilini yaktı

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