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Lucas Torreira bu sezonki ilk golünü attı

Lucas Torreira bu sezonki ilk golünü attı
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Galatasaray’ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Başakşehir maçıyla bu sezonki ilk gol sevincini yaşadı.

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Başakşehir maçıyla bu sezonki ilk gol sevincini yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, Başakşehir'e konuk olurken, sarı-kırmızılıların ikinci golünü Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira kaydetti. Müsabakanın 71. dakikasında ceza sahası içinde Ismail Jakobs ile paslaşmasının ardından kale önünde topla buluşan Torreira, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi.

30 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki ilk golünü attı.

Maça 11'de başlayan Lucas Torreira, 90 dakika sahada kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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