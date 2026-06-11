Los Angeles, 2026 FIFA Dünya Kupası'na hazır

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ABD'deki ev sahibi şehirlerinden Los Angeles, organizasyon için hazırlıklarını tamamladı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles, 4 milyona yaklaşan nüfusuyla batı yakasının en kalabalık şehri konumunda. Riverside ve San Bernardino bölgeleri de dahil edildiğinde 12,8 milyonluk nüfusa ev sahipliği yapıyor. Güney Kaliforniya'nın ticaret, finans ve kültür merkezi olarak dikkati çeken Los Angeles, 2026 FIFA Dünya Kupası'na da ev sahipliği yapacak şehirler arasında yer alıyor.

Turnuvanın en önemli merkezlerinden biri olan SoFi Stadı, Dünya Kupası boyunca grup aşaması, eleme turları ve çeyrek final dahil olmak üzere toplam 8 müsabakaya ev sahipliği yapacak. 13 Haziran'da Türkiye'nin grubundaki ABD ile Paraguay arasındaki açılış mücadelesiyle start alacak olan Los Angeles ayağında, futbolseverleri unutulmaz bir atmosfer bekliyor. A Milli Futbol Takımı, D Grubu'ndaki son maçında 26 Haziran'da ABD ile Los Angeles'ta karşı karşıya gelecek.

Taraftar bölgeleri

Los Angeles'taki yerel yönetimler, turnuva organizasyonu boyunca yaşanabilecek araç trafiği yoğunluğu için ulaşım stratejisi belirlerken, bu bağlamda Pasadena ve Downtown başta olmak üzere merkezi noktalarda 10 taraftar bölgesi (Fan Zone) oluşturulacak.

Karşılaşmaları takip etmek isteyen taraftarlar için ziyaret edilmesi gereken noktalar, tanıtım filmlerinde ve afişlerde öne çıkarıldı.

Santa Monica, kentin ikonik noktalarından birisi olarak dikkati çekiyor. İskele ve plaj, Pasifik okyanusunun en popüler bölgelerinden. Şehrin manzarasını izlemek isteyenler için en popüler nokta ise Griffith Gözlemevi.

Sinema sektörünün zirvesi: Hollywood

En çok izlenen filmleri dünyaya sunan yapım şirketlerinin merkezi Hollywood, Los Angeles kentinin en bilinen bölgesi. ABD'nin en eski sinema okuluna ev sahipliği yapan Los Angeles'ta; Disneyland, Universal Stüdyoları ile Hollywood Bulvarı, Dünya Kupası maçlarını izlemek için bölgeye gelecek taraftarların uğrak noktaları olacak.

Los Angeles'a seyahat edecekler için önemli bir bilgi de bahşiş kültürü. Şehirde yer alan restoran ve hizmet sektöründe yüzde 15 ile 20 arasında bahşiş vermek yaygın bir kültür.

Şehrin önemli futbol kulübü Los Angeles Galaxy

Los Angeles'ın en önemli futbol kulüplerinden birisi, kadrosunda daha önce dünya yıldızlarını da barındıran Los Angeles Galaxy.

ABD'de futbolun izlenirliğinin artmasının ardından birçok yıldız isim bu ülkenin yolunu tutarken Zlatan Ibrahimovic, Steven Gerrard, David Beckham ve Robbie Keane gibi futbolcular da Los Angeles Galaxy'nin formasını giydi.