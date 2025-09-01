Lois Diony, Manisa FK'nın Umut Işığı Oldu

1'inci Lig'de evinde Iğdır FK ile 1-1 berabere kalarak milli araya 5 puanla 11'inci sırada giren Manisa Futbol Kulübü'nün yeni golcüsü Lois Diony sezona iyi bir başlangıç yaptı. Yaz döneminde Bandırmaspor'dan kadroya dahil edilen 32 yaşındaki Fransız golcü 4 maçta 2 gol atarak siyah-beyazlılara umut aşıladı. İlk golünü 1'inci haftada deplasmanda 2-1 kaybedilen Ümraniyespor maçında atan tecrübeli forvet, son Iğdır FK müsabakasında da ağları sarstı. Tüm karşılaşmalarda sahaya ilk 11'de çıkıp 360 dakika süre alan Diony, şimdiden teknik ekibin gözüne girmeyi başardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor