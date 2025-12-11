Haberler

Loide Augusto: "Teknik direktör değişikliği yeni bir oksijen oldu"

Çaykur Rizespor'un Angolalı futbolcusu Loide Augusto, yeni teknik direktörle oluşan olumlu atmosferi değerlendirerek, takımın Avrupa kupalarına gidebilecek potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Çaykur Rizespor'un Angolalı futbolcusu Loide Augusto, teknik direktör değişikliğinden sonra takım içinde enerjinin yükseldiğini belirterek, "Teknik direktör değişikliği yeni bir oksijen oldu" dedi.

Çaykur Rizesporlu futbolcu Loide Augusto, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Augusto, Türkiye kariyerindeki deneyimlerinden, takımın potansiyeline, teknik direktör değişiminin etkilerinden, kişisel gelişimine kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

Uyum sağlamanın zaman aldığını ama artık çok daha iyi hissettiğini söyleyen 25 yaşındaki futbolcu, "Burada gol ve asist katkısıyla takımıma en üst seviyede yardımcı olmak istiyorum" diye konuştu.

İlhan Palut'un ayrılığı ve yeni teknik direktörün gelişiyle oluşan atmosfer için ise Angolalı futbolcu, "İşler yolunda gitmediği için bir değişiklik yaşandı. Yeni hoca, farklı bir düşünce yapısı getirdi. Buna 'yeni bir oksijen' diyebilirim. Takım içinde enerji yükseldi, herkes bu değişimden memnun" ifadelerini kullandı. Loide Augusto, yeni teknik yönetimle birlikte sahada daha organize ve güçlü bir yapı oluşturacaklarına inandığını söyledi.

Rizespor'un yüksek kapasiteli bir takım olduğunu söyleyen Augusto, "Ligde ilk 5'te olmamız kimseyi şaşırtmamalı. Avrupa kupalarına gidebilecek seviyedeyiz. Türk Ligi çok zor bir lig; bir hafta yukarıdasın, bir hafta aşağıda ama ilk galibiyeti aldıktan sonra bunu seriye bağlayabiliriz" şeklinde konuştu. - RİZE

