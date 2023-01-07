Locadan takımının maçını izleyen Ronaldo, Suudi yetkililerin uyarısıyla neye uğradığını şaşırdı

Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo, henüz lisansı çıkmadığı için yeni takımının maçını locadan takip etti. Al Nassr'ın Al Taae'yi 2-0 yendiği mücadele öncesi locada oturan Portekizli yıldıza, milli marş okunduğu ve ayağa kalkması gerektiği söylendi. Ronaldo bunun üzerine hemen toparlanarak milli marşın son kısımlarına doğru ayağa kalktı.

Suudi Arabistan Ligi'nde liderlik koltuğunda oturan Al Nassr, sahasında Al Taee'yi konuk ettiği mücadeleden 2-0'lık üstünlükle ayrıldı. Yeni takımının maçını locadan takip eden Ronaldo kendisine yapılan uyarıyla büyük şaşkınlık yaşadı.

MİLLİ MARŞ OKUNURKEN OTURDU

Karşılaşmanın ilk yarısını locadan takip eden Cristiano Ronaldo, mücadele öncesinde milli marş okunduğu sırada oturuyordu. Kendisine ayağa kalkması yönünde uyarı yapılan Portekizli yıldız, hemen toparlanarak milli marşın son bölümlerinde ayağa kalktı.

SAHAYA ÇIKMASI 2 HAFTAYI BULACAK

Manchester United'da forma giyerken aldığı 2 maçlık ceza ve yabancı kontenjanı nedeniyle henüz lisansı çıkarılmayan Cristiano Ronaldo'nun, yaklaşık 2 hafta sonra Al Nassr formasıyla ilk maçına çıkması bekleniyor.