Zeren Spor, Şampiyonlar Ligi'nde galibiyete odaklandı

Güncelleme:
Zeren Spor Voleybol Takımı Başantrenörü Stevan Ljubicic, CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Almanya'nın Dresdner takımıyla yapacakları maçta galibiyet hedeflediklerini ifade etti.

Zeren Spor Voleybol Takımı Başantrenörü Stevan Ljubicic, CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda yarın Almanya'nın Dresdner ekibiyle yapacağı maçtan galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini söyledi.

Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Stevan Ljubicic, VakıfBank maçından sonra yeniden ritimlerini bulmaya çalışacaklarını belirterek, "Rakibimiz Dresdner, ağırlıklı olarak savunma ve geçiş oyununa odaklanan, Türkiye'de alışık olduğumuzdan farklı bir voleybol tarzına sahip. Ancak ben bireysel oyuncu kalitesinin bizim tarafımızda olduğuna inanıyorum. Gerçek seviyemize yakın oynadığımız ve stratejimize sadık kaldığımız sürece, hanemize bir galibiyet daha yazdıracağımızdan eminim." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel - Spor
