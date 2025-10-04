Haberler

Liverpool Üst Üste Üçüncü Yenilgisini Aldı

Galatasaray'a UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yenilen Liverpool, Premier Lig'de Chelsea'ye de 2-1 mağlup oldu ve üst üste 3. yenilgisini yaşadı. Arsenal ise West Ham'ı yenerek liderliği ele geçirdi.

Galatasaray'a UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1-0 yenilen İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, 90+5. dakikada yediği golle ligde Chelsea'ye 2-1 mağlup oldu.

Başkent Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda oynanan 7. hafta maçında ev sahibi Chelsea, 14. dakikada Caicedo'nun golüyle 1-0 öne geçerken Liverpool, 63. dakikada Gakpo'nun golüyle eşitliği yakaladı.

Chelsea, 90+5. dakikada Estevao'nun golüyle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Liverpool, Premier Lig'de Chelsea ve Crystal Palace, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Galatasaray mağlubiyetleriyle üst üste 3 yenilgisini almış oldu.

Günün diğer maçında Arsenal, konuk ettiği West Ham United'ı 2-0 yenerek Liverpool'dan liderliği devraldı.

Bu maçların ardından liderliğe yükselen Arsenal, puanını 16 yaparken Liverpool ise 15 puanda kaldı.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
