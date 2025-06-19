Liverpool'un Yıldızı Jeremie Frimpong, Tatil İçin Bodrum'u Tercih Etti

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İngiltere Premier League'de oynayan Jeremie Frimpong, Bodrum'da neşeli anlar yaşadı. Yalıkavak'ta bir Yunan restoranında eğlendi ve gece sonunda 600 bin TL'lik hesap ödedi.

- Liverpool'un yıldızı Jeremie Frimpong, tatil için Bodrum'u tercih etti

İSTANBUL - Liverpool'un yıldız futbolcusu Jeremie Frimpong, tatil için Bodrum'u tercih etti. 24 yaşındaki futbolcunun, bir eğlence mekanındaki neşeli anları kameralara yansıdı.

İngiltere Premier League ekiplerinden Liverpool'un, Alman temsilcisi Bayer Leverkusen'den kadrosuna kattığı Jeremie Frimpong, tatil için Bodrum'u tercih etti. 24 yaşındaki oyuncunun, önceki gece Yalıkavak'ta bulunan popüler bir Yunan restoranındaki eğlenceli anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

Ünlü futbolcunun söz konusu akşamda yaklaşık 600 bin TL hesap ödediği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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