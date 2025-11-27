Haberler

Liverpool'un yıldızı çıldırdı: B.ka batmış durumdayız

Liverpool'un yıldızı çıldırdı: B.ka batmış durumdayız
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Liverpool, Arne Slot yönetiminde dev yatırımlara rağmen çökmüş durumda. PSV'ye 4-1 kaybeden takımda Curtis Jones'un "B*ka batmış durumdayız" sözleri krizi gözler önüne serdi. Son 12 maçta 9 yenilgi alan Liverpool, West Ham deplasmanına büyük baskı altında çıkacak.

  • Liverpool, 2024'te Arne Slot'un teknik direktörlüğünde yaklaşık 500 milyon euro harcayarak Alexander Isak, Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Milos Kerkez ve Jeremie Frimpong gibi oyuncuları transfer etti.
  • Liverpool, son 12 resmi maçın 9'unu kaybetti.
  • Liverpool oyuncusu Curtis Jones, takımın durumunu 'b*ka batmış durumdayız' olarak ifade etti.

Jürgen Klopp'un dokuz yıllık döneminin sona ermesiyle 2024'te göreve gelen Arne Slot, Premier Lig'de ilk sezonunda şampiyon olarak beklentileri fazlasıyla yükseltmişti. Ancak yeni sezon, Liverpool için tam anlamıyla bir çöküşe dönüştü.

500 MİLYON EUROLUK YATIRIM

Klopp döneminin son yılında transfer yapmayan Liverpool yönetimi, Slot'un ilk tam sezonunda adeta kesenin ağzını açtı. Alexander Isak, Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Milos Kerkez ve Jeremie Frimpong gibi dünya çapında isimler kadroya katıldı. Ayrıca genç yıldız Giovanni Leoni geleceğe yatırım olarak transfer edildi. Toplam harcama yaklaşık 500 milyon euroyu buldu.

Liverpool'un yıldızı çıldırdı: B.ka batmış durumdayız

SAHADA ÇÖKÜŞ: 12 MAÇTA 9 MAĞLUBİYET

Yıldızlarla dolu kadroya rağmen Liverpool beklenmedik şekilde dibe vurdu. Şampiyonlar Ligi'nde PSV'ye Anfield'da 4-1 kaybeden kırmızılar, son 12 resmi maçın 9'unu kaybederek sezonun en kötü dönemine girdi.

JONES'TAN ÇOK KONUŞULAN ÇIKIŞ: B*KA BATMIŞ DURUMDAYIZ

PSV yenilgisi sonrası açıklama yapan Curtis Jones, takım içindeki ruh halini adeta özetleyen şu sözleri sarf etti:

"Bu kabul edilemez. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Öfke ve üzüntü aşamalarını çoktan geçtim. Şu anda b*ka batmış durumdayız ve bu durumun değişmesi gerekiyor. Liverpool'u olması gereken yere döndürmeliyiz" Bu ifadeler İngiliz basınında günün manşeti oldu.

SIRADAKİ DURAK WEST HAM

Şampiyonlar Ligi haftasını büyük bir hayal kırıklığıyla kapatan Liverpool, Premier Lig'de hafta sonunda West Ham United deplasmanına çıkacak. Slot'un üzerindeki baskı her geçen gün artarken, takımın vereceği reaksiyon büyük merak konusu.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Papa 14. Leo, Ankara'da! İşte ilk görüntüler ve karşılayan isim

Türkiye'ye ayak bastı! İşte ilk görüntüler ve karşılayan isim
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Bakan Tunç'tan 11. Yargı Paketi açıklaması: Kovid düzenlemesi bir af değil

11. Yargı Paketi Meclis yolunda! Bakan Tunç'tan "Af" açıklaması geldi
ABD'yi kana bulayan saldırganın kimliği belli oldu! 10 yıl boyunca orduda görev yapmış

Ülkeyi kana bulayan saldırganı çırılçıplak böyle götürdüler
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıRüzgar Derya:

Kripto ticareti iniş çıkışlarla doludur, ancak NelsonFY'nin platformu ve stratejisi sayesinde istikrarlı kazançlar elde ettim. 317.000 doların üzerinde kâr elde ettim. Yaklaşımının işe yaradığını rahatlıkla söyleyebilirim. Siz de yolculuğunuza başlamak istiyorsanız, "Nildatrading" adresinden Telegram üzerinden kendisiyle iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBen Kemal:

müthiş oynuyorlar ama kaybediyorlar. sorun psikolojik

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli'nin sözleri, Dilek İmamoğlu'nu küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla

Bahçeli'nin sözleri, küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla
Hong Kong'daki dev sitede çıkan yangında ölü sayısı 55'e yükseldi

Bu resmen felaket! Ölü sayısı neredeyse her saat katlanıyor
Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun

Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun
Babasının küllerini Anfield çimlerine döktürdü

Eline alıp döktüğü şeyi tahmin edemezsiniz
Bahçeli'nin sözleri, Dilek İmamoğlu'nu küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla

Bahçeli'nin sözleri, küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla
ABD'yi ayağa kaldıran saldırı! Trump'tan 500 ilave Ulusal Muhafız hamlesi

Saldırganın kimliğini açıklayan Trump, Pentagon'a talimatı verdi
Damadın kız isteme töreninde söyledikleri, herkesi gözyaşlarına boğdu

Damadın kız istemede söyledikleri herkesi ağlattı
Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 44'e yükseldi, 279 kişi kayıp

4 bin kişi yaşıyordu! Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor
Bakan Güler, ihraç edilen teğmenlerle ilgili bir gerçeği ilk kez açıkladı

O teğmenle ilgili gerçeği ilk kez açıkladı: Bunu yapmaya hakkı var mı?
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini televizyon başında izleyecekler bir ilki yaşayacak

Derbiyi televizyon başında izleyecekler bir ilki yaşayacak
Cani koca uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini tüfekle öldürdü

Uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini vahşice öldürdü
Şehir diken üstünde! Doğal gaz patlaması sonucu 2 ev çöktü

Halk diken üstünde! Şehirdeki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi
İBB davasında tarih karmaşası

İBB davasında tarih karmaşası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.