Liverpool'un yıldızı çıldırdı: B.ka batmış durumdayız

Jürgen Klopp'un dokuz yıllık döneminin sona ermesiyle 2024'te göreve gelen Arne Slot, Premier Lig'de ilk sezonunda şampiyon olarak beklentileri fazlasıyla yükseltmişti. Ancak yeni sezon, Liverpool için tam anlamıyla bir çöküşe dönüştü.

500 MİLYON EUROLUK YATIRIM

Klopp döneminin son yılında transfer yapmayan Liverpool yönetimi, Slot'un ilk tam sezonunda adeta kesenin ağzını açtı. Alexander Isak, Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Milos Kerkez ve Jeremie Frimpong gibi dünya çapında isimler kadroya katıldı. Ayrıca genç yıldız Giovanni Leoni geleceğe yatırım olarak transfer edildi. Toplam harcama yaklaşık 500 milyon euroyu buldu.

SAHADA ÇÖKÜŞ: 12 MAÇTA 9 MAĞLUBİYET

Yıldızlarla dolu kadroya rağmen Liverpool beklenmedik şekilde dibe vurdu. Şampiyonlar Ligi'nde PSV'ye Anfield'da 4-1 kaybeden kırmızılar, son 12 resmi maçın 9'unu kaybederek sezonun en kötü dönemine girdi.

JONES'TAN ÇOK KONUŞULAN ÇIKIŞ: B*KA BATMIŞ DURUMDAYIZ

PSV yenilgisi sonrası açıklama yapan Curtis Jones, takım içindeki ruh halini adeta özetleyen şu sözleri sarf etti:

"Bu kabul edilemez. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Öfke ve üzüntü aşamalarını çoktan geçtim. Şu anda b*ka batmış durumdayız ve bu durumun değişmesi gerekiyor. Liverpool'u olması gereken yere döndürmeliyiz" Bu ifadeler İngiliz basınında günün manşeti oldu.

SIRADAKİ DURAK WEST HAM

Şampiyonlar Ligi haftasını büyük bir hayal kırıklığıyla kapatan Liverpool, Premier Lig'de hafta sonunda West Ham United deplasmanına çıkacak. Slot'un üzerindeki baskı her geçen gün artarken, takımın vereceği reaksiyon büyük merak konusu.