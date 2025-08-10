Liverpool'un penaltı laneti

Liverpool'un penaltı laneti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Community Shield Kupası'nı, normal süresi 2-2 biten maçta Liverpool'a penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayan Crystal Palace kazandı. Böylece Liverpool, Community Shield'da üst üste 3 kez penaltılarda kaybetti.

İngiltere Premier Lig şampiyonu Liverpool ile İngiltere Federasyon (FA) Kupası'nın sahibi Crystal Palace, başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda karşı karşıya geldi. İngiltere Community Shield Kupası'nı, normal süresi 2-2 biten maçta Liverpool'a penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayan Crystal Palace kazandı.

FİNALDE GOL DÜELLOSU

Mücadelenin normal süresi 2-2 berabere sona erdi. Liverpool'un gollerini 4. dakikada Ekitike ve 21. dakikada Frimpong atarken, Crystal Palace'ın gollerini 17. dakikada penaltıdan Jean-Philippe Mateta ve 77. dakikada Ismaile Sarr kaydetti.

ÜST ÜSTE 3 KEZ PENALTILARDA KAYBETTİ

Penaltılarda kupa şansını kaybeden Liverpool, böylece Community Shield'da üst üste 3 kez penaltılarda kaybetti. İngiliz devi, 2019/20 sezonunda Manchester City'ye, 2020/21 sezonunda da Arsenal'e penaltılarda kaybetmişti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Volkan Demirel, Kerem'in hangi takımda oynaması gerektiğini açıkladı

Volkan Demirel, Kerem'in hangi takımda oynaması gerektiğini açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı

Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı! Suçlamalar hayli ağır
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.