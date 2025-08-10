Liverpool'un penaltı laneti

İngiltere Premier Lig şampiyonu Liverpool ile İngiltere Federasyon (FA) Kupası'nın sahibi Crystal Palace, başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda karşı karşıya geldi. İngiltere Community Shield Kupası'nı, normal süresi 2-2 biten maçta Liverpool'a penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayan Crystal Palace kazandı.

FİNALDE GOL DÜELLOSU

Mücadelenin normal süresi 2-2 berabere sona erdi. Liverpool'un gollerini 4. dakikada Ekitike ve 21. dakikada Frimpong atarken, Crystal Palace'ın gollerini 17. dakikada penaltıdan Jean-Philippe Mateta ve 77. dakikada Ismaile Sarr kaydetti.

ÜST ÜSTE 3 KEZ PENALTILARDA KAYBETTİ

Penaltılarda kupa şansını kaybeden Liverpool, böylece Community Shield'da üst üste 3 kez penaltılarda kaybetti. İngiliz devi, 2019/20 sezonunda Manchester City'ye, 2020/21 sezonunda da Arsenal'e penaltılarda kaybetmişti.