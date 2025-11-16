Haberler

Liverpool'un hedefi Wilfried Singo! Tarihi bonservisi gözden çıkardılar

Liverpool'un hedefi Wilfried Singo! Tarihi bonservisi gözden çıkardılar
Premier Lig'de sıkıntılı günler geçiren Liverpool, savunma hattını güçlendirmek adına Galatasaray'ın yıldız savunmacısı Wilfried Singo için teklif yapmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Arne Slot'un yıldız oyuncuyu çok beğendiği belirtildi. Liverpool'un Singo için 56 milyon euro bonservisi gözden çıkaracağı ifade edildi.

Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği Fildişili savunma oyuncusu Wilfried Singo, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

LIVERPOOL'DAN SINGO ATAĞI

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Liverpool, Galatasaray ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi maçında iyi bir grafik çizen Wilfried Singo'yu takibine aldı. Teknik direktör Arne Slot'un oyuncuyu çok beğendiği belirtilen haberde, İngiliz devinin 24 yaşındaki oyuncu için teklif yapmaya hazırlandığı aktarıldı.

56 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARACAK

Sarı-Kırmızılıların 30 milyon euro'ya transfer ettiği Singo için Liverpool'un 56 milyon euro bonservisi gözden çıkaracağı ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 9 maçta süre alan Wilfried Singo, bu maçlarda 1 asist yaptı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
