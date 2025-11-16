Liverpool'un hedefi Wilfried Singo! Tarihi bonservisi gözden çıkardılar

Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği Fildişili savunma oyuncusu Wilfried Singo, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

LIVERPOOL'DAN SINGO ATAĞI

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Liverpool, Galatasaray ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi maçında iyi bir grafik çizen Wilfried Singo'yu takibine aldı. Teknik direktör Arne Slot'un oyuncuyu çok beğendiği belirtilen haberde, İngiliz devinin 24 yaşındaki oyuncu için teklif yapmaya hazırlandığı aktarıldı.

56 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARACAK

Sarı-Kırmızılıların 30 milyon euro'ya transfer ettiği Singo için Liverpool'un 56 milyon euro bonservisi gözden çıkaracağı ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 9 maçta süre alan Wilfried Singo, bu maçlarda 1 asist yaptı.