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Liverpool'un forveti Gakpo, Fenerbahçe maçında harika atmosfer umuyor

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Liverpool'un forveti Cody Gakpo, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında yarın saat 20.45'te Fenerbahçe'ye konuk olacağı maç öncesi atmosferi dört gözle beklediğini söyledi. Gakpo, 'Umarım harika bir atmosferle karşı karşıya oluruz' diyerek atmosferin önemini vurguladı.

Liverpool'un forveti Cody Gakpo, Fenerbahçe maçına dair, "Dört gözle yarınki atmosferi bekliyorum. Umarım harika bir atmosferle karşı karşıya oluruz" dedi.

Uefa Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Liverpool, yarın saat 20.45'te Fenerbahçe'ye konuk olacak. İngiliz ekibi bu müsabaka için İstanbul'a gelirken Hollandalı futbolcu Cody Gakpo, müsabakanın oynanacağı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Takımın performansındaki ivmeye dikkat çeken Gakpo, "Ben her zamanki kafa yapısında olacağım. Her zaman olduğu gibi yaklaşacağım. Olabildiğince performans vermeye çalışacağım. Hala büyümeye devam eden bir kulübüz. Sürekliliği sağlamaya çalışıyoruz. Her dakika kendimizi adapte etmeye çalışıyoruz" dedi.

Devler Ligi'nde bu sezonki iyi performanslarına yönelik soruyu yanıtlayan Gakpo, Premier Lig ile Şampiyonlar Ligi için şöyle konuştu:

"İki ligde de gol attık ve goller yedik. Şampiyonlar Ligi her zaman özel ve özel sahnelerin olduğu bir yer. Bu ligle alakalı diyemem."

"Herkes kendini kanıtladığı bir dönem oldu"

Hollandalı futbolcu, takım içindeki rekabet ve rotasyona ilişkin, "Çok fazla potansiyel olduğunu söylemem gerekiyor. Herkes kendini kanıtladığı bir dönem oldu. Birbirimizi daha fazla tanımamız gerekiyor. Daha fazla iletişim kurmamız gerekiyor. Sadece güzel ve pozitif şeyleri hitap ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Dört gözle yarınki atmosferi bekliyorum"

Geçmişte Türk takımları ve Türk Milli Takımı'na karşı mücadele ettiğinin hatırlatılması üzerine Gakpo, taraftarların oluşturduğu atmosfere dair şunları söyledi:

"Oldukça zorlu atmosfer oluyor. Geçen sene de iyi bir atmosfer olmuştu. Atmosfer çok büyüktü. Bazı oyuncular seviyor, ben de seviyorum. Dört gözle yarınki atmosferi bekliyorum. Umarım harika bir atmosferle karşı karşıya oluruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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