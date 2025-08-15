Liverpool, Parma'dan 18 Yaşındaki Stoper Giovanni Leoni'yi Transfer Etti
İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, 18 yaşındaki İtalyan stoper Giovanni Leoni'yi kadrosuna kattı. Leoni, sağlık kontrolünden geçtikten sonra uzun süreli bir sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "18 yaşındaki oyuncu, bugün sağlık kontrolünden geçtikten ve uzun süreli bir sözleşmeye imzaladıktan sonra Premier Lig şampiyonuna katıldı." denildi.
Leoni, geçen sezon İtalyan ekibi Parma'da 17 maça çıktı.???????
Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor