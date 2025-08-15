Liverpool, Parma'dan 18 Yaşındaki Stoper Giovanni Leoni'yi Transfer Etti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Parma'dan 18 yaşındaki İtalyan stoper Giovanni Leoni'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "18 yaşındaki oyuncu, bugün sağlık kontrolünden geçtikten ve uzun süreli bir sözleşmeye imzaladıktan sonra Premier Lig şampiyonuna katıldı." denildi.

Leoni, geçen sezon İtalyan ekibi Parma'da 17 maça çıktı.