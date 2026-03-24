Liverpool, Salah'ın sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı
Liverpool, Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ın 2025-2026 sezonunun sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı. Kulüp, Anfield'da onun kariyerini onurlandıracak.
Liverpool, Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ın sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.
Liverpool, Mohamed Salah'ın geleceğine dair açıklama yaptı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Mohamed Salah, 2025-2026 sezonunun sonunda Liverpool Kulübü'ndeki parlak kariyerine son verecek. Anfield'a veda edeceği zaman onun mirasını ve başarılarını onurlandıracağız" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı