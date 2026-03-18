Liverpool maçı öncesi Galatasaray'da sarı alarm

Liverpool maçı öncesi Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un yanı sıra Victor Osimhen başta olmak üzere 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında bu akşam deplasmanda İngiltere temsilcisi Liverpool'a konuk olacak.

Mücadele öncesi Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un yanı sıra 6 futbolcu da sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte kaleci Uğurcan Çakır, savunma oyuncuları Ismail Jakobs, Abdülkerim Bardakcı ve Roland Sallai, hücum oyuncuları Noa Lang ile Victor Osimhen, müsabakada sarı kart görmeleri durumunda olası çeyrek final ilk maçında forma giyemeyecek. Sarı kart ceza sınırında bulunan teknik direktör Okan Buruk da kart görmesi halinde muhtemel çeyrek final karşılaşmasında takımının başında sahaya çıkamayacak.

Anfield'da oynanacak zorlu mücadele bu akşam saat 23.00'te start verecek. Galatasaray'a tur için her türlü beraberlik ve galibiyet yetecek.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Yorumlar (1)

Güneşin oğlu:

Az önce burada küfürlü yorumlar vardı, biri ingilizce küfür ediyordu, sanki silmişsiniz ama çok ayıp neden dikkat etmiyorsunuz

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

