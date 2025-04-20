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Liverpool, Leicester City'i 1-0 Geçerek Liderliğini Sürdürdü

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Premier Lig'in 33. haftasında Liverpool, Leicester City'i 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Leicester City ise bu sonuçla ligden düşme statüsünü kesinleştirdi.

Liverpool, Premier Lig'in 33. haftasında deplasmanda mücadele ettiği Leicester City'i 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Liverpool liderliğini sürdürürken, Leicester City ise küme düştü.

Premier Lig'in 33. haftasında Leicester City ile Liverpool, King Power Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi. İkinci yarıda baskını arttıran konuk ekip, 76. dakikada Trent Alexander-Arnold'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Müsabakanın geri kalanın başka gol olmayınca Liverpool sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 79'a çıkaran Liverpool liderliğini sürdürdü.

Ligde 10 maçtır kazanamayan Leicester City ise 18 puanla 19. sırada kaldı ve ligden düşmesi kesinleşti. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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