Liverpool-Galatasaray

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunun rövanş maçı Liverpool ile Galatasaray arasında Anfield Road'da oynanacak. Maçın hakemleri Polonya'dan Szymon Marciniak ve ekibi. Takım kadroları belirlendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool-Galatasaray karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şu şekilde:

Stat: Anfield Road

Hakemler: Szymon Marciniak, Tomasz Listkiewicz, Adam Kupsik (Polonya)

Liverpool: Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Wirtz, Ekitike???????

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Boey, Singo, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Sallai, Sara, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
