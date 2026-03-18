Liverpool-Galatasaray
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunun rövanş maçı Liverpool ile Galatasaray arasında Anfield Road'da oynanacak. Maçın hakemleri Polonya'dan Szymon Marciniak ve ekibi. Takım kadroları belirlendi.
Stat: Anfield Road
Hakemler: Szymon Marciniak, Tomasz Listkiewicz, Adam Kupsik (Polonya)
Liverpool: Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Wirtz, Ekitike???????
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Boey, Singo, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Sallai, Sara, Barış Alper Yılmaz, Osimhen
Kaynak: AA / Yunus Kaymaz