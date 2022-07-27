Liverpool ile el sıkışan yıldızın, transferden vazgeçme sebebi şaşkınlık yarattı: Annesi izin vermemiş

Juventus'da kadroda düşünülmeyen Adrien Rabiot, İngiliz devi Liverpool ile görüşme gerçekleştirdi. Liverpool, Juventus ile Rabiot'nun transferi konusunda anlaşma sağladı. Ancak bu transfer gerçeklemedi.

ANNESİ İZİN VERMEDİ

The Sun'da yer alan habere göre, Liverpool'un Fransız orta saha oyuncusu için Juventus ile el sıkıştığı, ancak Rabiot'nun annesi Veronique'nın bu transfere karşı çıktığı iddia edildi. Sebebi ise Veronique'nın oğlunun sadece PSG'de oynamasını istemesi. Juventus'da istenmeyen oyuncunun geleceği belirsizliğini korurken, Liverpool farklı alternatiflere yöneldi.