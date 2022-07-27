Liverpool ile el sıkışan yıldızın, transferden vazgeçme sebebi şaşkınlık yarattı: Annesi izin vermemiş - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Liverpool ile el sıkışan yıldızın, transferden vazgeçme sebebi şaşkınlık yarattı: Annesi izin vermemiş

Jurgen Klopp yönetimindeki Liverpool, Fransız futbolcu Adrien Rabiot ile anlaşma sağladı. Ancak bu transfer yıldız orta saha oyuncusu Rabiot'nun annesi Veronique'nın karşı çıkması sebebiyle iptal edildi.

 - Güncelleme:

Juventus'da kadroda düşünülmeyen Adrien Rabiot, İngiliz devi Liverpool ile görüşme gerçekleştirdi. Liverpool, Juventus ile Rabiot'nun transferi konusunda anlaşma sağladı. Ancak bu transfer gerçeklemedi.

Liverpool ile el sıkışan yıldızın, transferden vazgeçme sebebi şaşkınlık yarattı: Annesi izin vermemiş

ANNESİ İZİN VERMEDİ

The Sun'da yer alan habere göre, Liverpool'un Fransız orta saha oyuncusu için Juventus ile el sıkıştığı, ancak Rabiot'nun annesi Veronique'nın bu transfere karşı çıktığı iddia edildi. Sebebi ise Veronique'nın oğlunun sadece PSG'de oynamasını istemesi. Juventus'da istenmeyen oyuncunun geleceği belirsizliğini korurken, Liverpool farklı alternatiflere yöneldi.

Liverpool ile el sıkışan yıldızın, transferden vazgeçme sebebi şaşkınlık yarattı: Annesi izin vermemiş

Nezih Yücel Akşener
Nezih Yücel Akşener
nezihyucel.aksener@haberler.com Haberler.com - Spor

Liverpool Juventus PSG Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title