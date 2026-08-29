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Liverpool sahasında 2-2: Nottingham Forest ile puanı paylaştı

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Premier Lig 2. haftada Liverpool, Anfield'da Nottingham Forest ile 2-2 berabere kaldı. İlk yarıyı geride kapatan ev sahibi, Isak ve Munoz'un golleriyle bir puan aldı. Sezonun ikinci maçında da berabere kalan Liverpool, galibiyetle tanışamadı.

İngiltere Premier Lig'in ikinci haftasında oynanan maçta Liverpool, sahasında Nottingham Forest ile 2-2 berabere kaldı.

Anfield Road Stadı'ndaki mücadelenin ilk yarısını konuk takım, 24. dakikada Dan Ndoye'nin attığı golle 1-0 önde kapadı.

60. dakikada Alexander Isak ile skora dengeyi getiren Liverpool, 10 dakika sonra Morgan Gibbs-White'ın penaltı golüyle bir kez daha geriye düştü.

Ev sahibi ekip, yeni transferi Victor Munoz'un 82. dakikadaki golüyle bu sezon sahasında oynadığı ilk lig maçından bir puanla ayrıldı.

Andoni Iraola yönetiminde sezona başlayan Liverpool, ilk hafta mücadelesinde de Newcastle United ile 2-2 berabere kalmıştı.

Kaynak: AA
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