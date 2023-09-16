Liverpool, geriye düştüğü maçta Wolverhampton'ı 3-1 yendi

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Liverpool, geriye düştüğü maçta Wolverhampton'ı 3-1 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Liverpool, geriye düştüğü maçta Wolverhampton'ı 3-1 mağlup etti.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Cody Gakpo, 85. dakikada Andrew Robertson ve 90+1. dakikada Hugo Bueno (kendi kalesine) atarken, ev sahibi ekibin tek golü 7. dakikada Hee-chan Hwang'da geldi.

"Kırmızılar"ın iki golünün asistini de Mısırlı yıldız Muhammed Salah yaptı.

Liverpool, maç fazlası ve 13 puanla liderliğe yükselirken, Worverhampton beşinci maçında dördüncü yenilgisini aldı.