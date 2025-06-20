Liverpool, Florian Wirtz'i Transfer Etti

Liverpool, Florian Wirtz'i Transfer Etti
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İngiltere Premier Lig takımı Liverpool, Bayer Leverkusen'in genç yeteneği Florian Wirtz ile uzun süreli sözleşme imzaladı. Wirtz, transferi için mutlu olduğunu ve yeni kulübünde başarı hedeflediğini belirtti.

İNGİLTERE Premier Lig ekibi Liverpool, Almanya Bundesliga temsilcisi Bayer Leverkusen forması giyen 22 yaşındaki Alman orta saha Florian Wirtz'i kadrosuna kattığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig'de son şampiyon Liverpool, transfer çalışmalarına devam ediyor. İngiliz devi, Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'den Jeremie Frimpong'un ardından Florian Wirtz'i de kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüpten yapılan bildiride Alman oyuncuyla uzun süreli sözleşme imzalandığı ifade edilirken, bonservis bedeli ise açıklanmadı.

FLORIAN WIRTZ: UZUN ZAMANDIR BEKLİYORDUM VE SONUNDA OLDU

Kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Florian Wirtz, transferi için çok mutlu olduğunu dile getirdi. Wirtz, "Çok mutlu ve gururluyum. Uzun zamandır bekliyordum ve sonunda oldu. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Liverpool'da oynayan bazı oyuncularla konuştum ve buranın benim için mükemmel olduğunu, her maçın keyifli geçeceğini söylediler. İlk maçıma çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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