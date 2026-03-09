Haberler

Liverpool Engelli Taraftarlar Derneği'nden Galatasaray'a teşekkür

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Liverpool Engelli Taraftarlar Derneği, RAMS Park Stadı'nda düzenleme yapan Galatasaray Kulübüne teşekkür etti.

Liverpool Engelli Taraftarlar Derneği, RAMS Park Stadı'nda düzenleme yapan Galatasaray Kulübüne teşekkür etti.

Derneğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Eylül ayındaki son ziyaretimizde birkaç sorun yaşamıştık, ancak Galatasaray bu sorunları gidermekle kalmadı, beklentilerimizi de aştı. Galatasaray, Liverpool ve UEFA'ya olağanüstü iş birliği için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında yarın İngiltere temsilcisi Liverpool'u ağırlayacak.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
Gaziantep'te düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk sözler

Gaziantep'te düşürülen füzeyle ilgili Erdoğan'dan ilk sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'tan Avustralya'ya İran milli kadın futbol takımına 'iltica hakkı' vermesi çağrısı

İran milli kadın futbol takımına hiç beklenmedikleri bir yerden destek
Mbappe ve Ester bu kez kaçamadı

Ünlü çifti bu görüntü ele verdi!
Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı: İşte Türkiye'nin sıralaması

Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı
ABD'nin B-52 bombardıman uçakları İngiltere'de

Trump'ın baskısına dayanamadılar! ABD'nin ölüm uçakları, Avrupa'da
Trump'tan Avustralya'ya İran milli kadın futbol takımına 'iltica hakkı' vermesi çağrısı

İran milli kadın futbol takımına hiç beklenmedikleri bir yerden destek
İran cephesinden yeni Türkiye çıkışı! Dikkat çektikleri bir tehlike var

İran cephesinden yeni Türkiye çıkışı! Dikkat çektikleri bir tehlike var
400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu

400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu