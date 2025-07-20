Liverpool'dan rekor transfer
Liverpool, golcü oyuncu Hugo Ekitike transferi için Eintracht Frankfurt ile anlaşma sağladı. İngiliz ekibi, bu transfer için Alman ekibine 95 milyon euro bonservis ödeyecek. Bu rakam Eintracht Frankfurt'un en pahalı satışı olacak.
Golcü arayışlarını sürdüren Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, Eintracht Frankfurt forması giyen Hugo Ekitike transferinde mutlu sona çok yakın.
ANLAŞMA SAĞLANDI
Bild'de yer alan habere göre; Liverpool, 23 yaşındaki golcü isim Ekitike transferi için kulübü Eintracht Frankfurt, ile anlaşmaya vardı.
BONSERVİSİ 95 MİLYON EURO
Haberde, Liverpool'un bu transfer için Frankfurt'a bonuslar dahil 95 milyon euro ödeyeceği belirtildi. İngiliz devinin Ekitike için sağlık kontrollerini planladığı, yıldız oyuncu ile 2031 yılına kadar sözleşme imzalanacağı dile getirildi.
BU RAKAM TARİHE GEÇECEK
Öte yandan Ekitike, transferiyle tarihe geçmeye de hazırlanıyor. Ekitike, transferin 95 milyon euro'ya tamamlanması halinde Eintracht Frankfurt'un en pahalı satışı olacak.