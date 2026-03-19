Haberler

Arne Slot: Baştan sona kadar çok iyi oynadık

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Galatasaray'ı 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından oyuncularının performansını övdü ve Anfield'daki atmosferin inanılmaz olduğunu belirtti.

LIVERPOOL Teknik Direktörü Arne Slot, "Baştan sona kadar çok iyi oynadık. Çok iyi hücum ettik. Stattaki enerji çok yüksekti. Oyuncular ve taraftarlar arasında büyük bir dinamik vardı. Bugün harika bir maç çıkardık. Hayatımdaki en iyi sonuçlardan biriydi. Futbol böyle oynanmalı" dedi.

Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında evinde konuk ettiği Galatasaray'ı 4-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, açıklamalarda bulundu. Harika bir maç çıkardıklarını söyleyen Slot, "Baştan sona kadar çok iyi oynadık. Çok iyi hücum ettik. Stattaki enerji çok yüksekti. Oyuncular ve taraftarlar arasında büyük bir dinamik vardı. Bugün harika bir maç çıkardık. Hayatımdaki en iyi sonuçlardan biriydi. Futbol böyle oynanmalı. Futbolcularımız seviyelerinin düşmediğini ortaya koydu. Hala bu seviyede performans sergileyebildiğimizi de gösterdik. Geçen sezonun birçok döneminde bunu başarmıştık. Bugünkü performanstan memnunum ama Avrupa'da bunu daha çok göstermeliyiz ve istikrarı bulmalıyız. İnsanları hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum ama bu performansı tekrarlamak zor olacak" ifadelerinde bulundu.

'BU AKŞAMIN ATMOSFERİ İNANILMAZDI'

Anfield Stadyumu'ndaki atmosferle ilgili açıklamalarda bulunan Arne Slot, "Taraftarımıza çok minnettarız. Galatasaray'a iki kez kaybetmiştik. Onlara kendi taraftarları çok yardımcı olmuştu. Anfield bugün daha da büyük bir atmosfer oluşturdu. Bu akşamın atmosferi inanılmazdı. Bunu burada birkaç kez yaşadım" dedi.

'ÇOK DAHA FAZLA GOL ATABİLİRDİK'

Galatasaray'ı çok iyi savunduklarını söyleyen 47 yaşındaki Hollandalı teknik adam, "Galatasaray uzun toplar kullandı ama çok iyi savunduk. Orta sahada yüklendik. Daha önce Galatasaray karşısında yaptığımızdan fazlasını yapabildik. Bir maçta 4 gol atabilmek kolay değil ama bunu başarabildik. Çok daha fazla gol atabilirdik ve atmalıydık. Yine de performanstan memnunum" yorumlarında bulundu.

'OSIMHEN'IN SAKATLANARAK ÇIKMASI BİZİM İŞİMİZE YARADI'

Victor Osimhen'in sakatlanıp oyundan çıkmasının kendileri açısından avantaj sağladığını belirten Arne Slot, "Osimhen inanılmaz bir oyuncu. Sakatlanarak çıkması bizim işimize yaradı. Osimhen, kariyerinde birçok kez gol atabildiğini gösterdi. Bir oyuncunun sakatlandığını görmek hoş değil. O Galatasaray'ın performansında etkili olan bir oyuncu" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Liverpool'a farklı kaybeden Galatasaray, Avrupa'ya veda etti

Liverpool'a farklı kaybeden Galatasaray, Avrupa'ya veda etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hülya Avşar'dan Hande Ataizi'ne yanıt: Ne derse desin

Dizisi erken final yapan Hülya Avşar'dan Hande Ataizi'ne manidar yanıt
İlk düdüğe dakikalar kala Liverpool-Galatasaray maçında hakem değişikliği

Liverpool-Galatasaray maçında şaşırtan olay
Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı

İran'da Laricani'nin şoku atlatılamadan bir büyük kayıp daha
ABD İran'da ölen askerlerin cenaze törenleri için tam gizlilik kararı aldı

Trump gelecek tepkileri biliyor! Hiçbir görüntü yayınlanmayacak
Hülya Avşar'dan Hande Ataizi'ne yanıt: Ne derse desin

Dizisi erken final yapan Hülya Avşar'dan Hande Ataizi'ne manidar yanıt
Fenerbahçe'den prim iddialarına ilişkin resmi açıklama: Yollarımız ayrılmıştır

Prim iddiaları sonrası çok ses getirecek karar: Yollarımız ayrılmıştır
HSK'dan sürpriz kararname! 12 hakim ve savcının görev yeri değişti

HSK'dan sürpriz kararname! 12 hakim ve savcıya yeni görev