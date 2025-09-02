Liverpool'dan 150 milyon euroluk tarihi transfer

Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, golcü transferinde beklenen bombayı sonunda patlattı.

ISAK LIVERPOOL'DA

Liverpool, uzun süredir transfer görüşmelerinde olduğu Alexander Isak'ı kadrosuna kattı. Isak, sağlık kontrollerinin ardından kendisini Liverpool'a bağlayan sözleşmeye imza attı. İsveçli golcü, yeni takımında 9 numaralı formayı giyecek.

BONSERVİSİ 150 MİLYON EURO

İngiliz devi, bu transfer için kasasından önemli bir miktarı çıkaracak. Liverpool, Isak için Newcastle United'a 150 milyon euro ödeyecek.

'KENDİMİ HARİKA HİSSEDİYORUM'

AXA Eğitim Merkezi'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Isak, "Kendimi harika hissediyorum. Buraya gelmek uzun bir yolculuktu. Ama bu takımın, bu kulübün ve temsil ettiği her şeyin bir parçası olmaktan çok mutluyum. Gurur duyduğum bir şey ve bunu gerçekten dört gözle bekliyorum. Çok mutluyum. Takım arkadaşlarımı, taraftarları görmeyi ve sahaya geri dönmeyi dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

RAKAMLARI

Alexander Isak, 2024-2025 sezonunda Newcastle United formasıyla Premier Lig'de 23 gol atarak, 29 golle 'gol kralı' olan Mohamed Salah'ın ardından en golcü ikinci isim olmuştu. Isak, Premier Lig'de 86 maça çıkarken 54 golü bulunuyor.

İsveç Milli Takımı'nda bugüne kadar 52 maça çıkan Isak, 16 gol kaydetti.