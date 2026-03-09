Haberler

Liverpool'da deprem! Alisson Becker, Galatasaray maçında yok

Liverpool'da deprem! Alisson Becker, Galatasaray maçında yok
Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak olan Liverpool, maçın kadrosunu açıkladı. Ancak Brezilyalı kaleci Alisson Becker'in kadroda olmadığı görüldü. Becker, yaşadığı sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek.

  • Liverpool kalecisi Alisson Becker, Galatasaray ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçında sakatlık nedeniyle kadroda yer almıyor.
  • Liverpool'da Alisson Becker dışında Conor Bradley, Wataru Endo, Federico Chiesa ve Alexander Isak da Galatasaray maçı kadrosunda bulunmuyor.
  • Galatasaray ile Liverpool arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı salı günü saat 20.45'te başlayacak.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak Liverpool'da önemli bir eksik yaşanıyor. İngiliz ekibi, sarı-kırmızılılarla oynayacağı maçın kadrosunu açıklarken kaleci Alisson Becker'in listede yer almadığı görüldü.

SAKATLIĞI NEDENİYLE KADRODA YOK

Liverpool'un Brezilyalı kalecisi Alisson Becker, yaşadığı sakatlık nedeniyle Galatasaray karşısında forma giyemeyecek. Deneyimli kalecinin kadroya alınmaması İngiliz ekibinde dikkat çeken gelişmelerden biri oldu.

İLK MAÇTA DA SAKATLANMIŞTI

Alisson Becker, bu sezon daha önce oynanan Galatasaray karşılaşmasında da sakatlık yaşamış ve mücadeleyi tamamlayamadan oyundan çıkmıştı. Tecrübeli kalecinin son durumunun yakından takip edildiği belirtildi.

LIVERPOOL'DA DİĞER EKSİKLER

Liverpool'da Alisson Becker'in yanı sıra Conor Bradley, Wataru Endo, Federico Chiesa ve Alexander Isak da Galatasaray karşılaşmasının kadrosunda yer almadı. Galatasaray ile Liverpool arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi salı günü saat 20.45'te başlayacak.

Liverpool'un kadrosu şu şekilde:

Gomez, Van Dijk, Konate, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai, Mac Allister, Salah, Jones, Gakpo, Ekitike, Mamardashvili, Robertson, Woodman, Frimpong, Gravenberch, Nyoni, Nallo, Morrison, Ngumoha, Misciur.

