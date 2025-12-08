Haberler

Liverpool'da büyük kriz! Mohamed Salah kadroya alınmadı

Güncelleme:
Liverpool'da Mohamed Salah krizi derinleşiyor. Teknik direktör Arne Slot'u eleştiren Salah, Inter maçının kadrosuna dahil edilmedi. Salah, Leeds United ile oynanan ve 3-3 biten karşılaşmada yedek soyunmuş ve maç sonrası kulübe ve teknik direktöre yönelik eleştirilerde bulunmuştu.

Liverpool'da Mohamed Salah fırtınası büyüyor. Leeds United ile oynanan ve 3-3 biten karşılaşmada yedek soyunan Salah, maç sonrası kulübe ve teknik direktör Arne Slot'a yönelik eleştirileriyle gündeme oturmuştu. Mısırlı yıldız, "Yedek kulübesinde oturmamın nedenini bilmiyorum. Sanki kulüp beni otobüsün altına atmış gibi hissediyorum" diyerek hayal kırıklığını dile getirmiş, ilişkilerin bir anda bozulduğunu söylemişti.

33 yaşındaki oyuncu, Anfield'daki Brighton maçının son maçı olabileceğini dahi ima ederek ayrılık ihtimalini açıkça gündeme getirmişti.

INTER MAÇI KADROSUNDA YER ALMADI

Liverpool yönetimi, Salah'ın açıklamalarının ardından Arne Slot ile bir toplantı yaptı. Görüşme sonucunda alınan kararla Mohamed Salah, salı gecesi oynanacak Inter maçının kadrosuna dahil edilmedi. Bu karar, kulüpte yaşanan gerilimin yeni bir aşamaya taşındığı şeklinde yorumlandı.

KARAR MAÇ SONRASI VERİLECEK

İngiliz basını, Liverpool yönetiminin Salah ile ilgili nihai kararı Inter maçının ardından vereceğini aktardı. Takımdan ayrılık ihtimali giderek güçlenirken, Salah'ın geleceği büyük merak konusu haline geldi.

SALAH'IN LIVERPOOL KARİYERİ

2017 yılında Roma'dan 42 milyon euroya transfer edilen Mohamed Salah, Liverpool tarihine geçen bir performans sergiledi. Kırmızı formayla çıktığı 420 maçta 250 gol, 116 asist üreten Salah, kulübün iki Premier Lig ve iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunda kilit rol oynadı.

