Liverpool'da Arne Slot, kendisini yere atarak sarı kart gören oyuncusuna cezayı kesti

Liverpool'da Arne Slot, kendisini yere atarak sarı kart gören oyuncusuna cezayı kesti
Liverpool'un Burnley ile oynadığı maçın 22. dakikasında kendisini yere atarak sarı kart gören Milos Kerkez, 38. dakikada teknik direktör Arne Slot tarafından kenara alındı.

İngiltere Premier Lig'in 4. hafta maçında Burnley ile Liverpool, Turf Moor Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

HAKEMİ ALDATMADAN SARI KART

Karşılaşmaya Liverpool'un bu sezonki yeni transferi Macar sol bek Milos Kerkez'in yaşadığı olay damga vurdu. Milos Kerkez, karşılaşmanın 22. dakikasındaki bir pozisyonda kendisini yere atarak penaltı bekledi ancak karşılaşmanın hakemi aldatmaya yönelik hareketten 21 yaşındaki oyuncuya sarı kart gösterdi.

SLOT SİNİRLENEREK OYUNDAN ÇIKARDI

Liverpool teknik direktörü Arne Slot, Kerkez'in kendisini yere atmasına saha kenarında oldukça sinirlendi. Hollandalı teknik adam, 38. dakikada Macar oyuncuyu oyundan çıkardı. Kerkez'in yerine oyuna Andrew Robertson dahil oldu.

