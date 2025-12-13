Haberler

Premier Lig'de Liverpool ve Chelsea, ikişer golle galibiyete uzandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Liverpool, sahasında Brighton Hove Albion'ı 2-0 mağlup ederek iki haftalık galibiyet hasretini sonlandırdı. Hugo Ekitike'nin iki golüyle gelen zafer, Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın yedek başlamasının ardından oyuna girmesiyle yaşandı.

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Liverpool, sahasında Brighton Hove Albion'ı 2-0 mağlup etti.

Ligde iki haftadır kazanamayan Liverpool, Fransız oyuncusu Hugo Ekitike'nin 1 ve 60. dakikalarda attığı gollerle üç puana uzandı.

Üç maç üste üste yedek kalmasının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle kadro dışı bırakılan Mısırlı yıldız Muhammed Salah, yedek başladığı Brighton Hove Albion karşısında 26. dakikada sakatlanan Joe Gomez'in yerine oyuna girdi.

Konuk takımda forma giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu da 90 dakika sahada kaldı.

Günün diğer mücadelesinde ise Chelsea, sahasında ağırladığı Everton'ı 21. dakikada Cole Palmer ve 45. dakikada Malo Gusto'nun golleriyle 2-0 yenerek ligde üç maç sonra kazandı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
TBMM'deki taciz iddiasında 3 tutuklama daha

TBMM'deki mide bulandıran skandalda çok sayıda tutuklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karadenizli biriyle evlendiği için yapılan yorumlara isyan etti

Evlendiği kişinin etnik kökeniyle ilgili yorumlara isyan etti
Evrim Akın'ı hedef tahtasına oturtan Asena Keskinci'nin +18 sahneleri olay oldu

Evrim Akın'ı hedef tahtasına oturtan ismin +18 sahneleri olay oldu
Konut yatırımında avantajlı dönem: Bu ilde amortisman süresi düştü

Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! Bu ilimizde amortisman süresi düştü
Bahis skandalıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ses getirecek yorum: Hayretler içerisindeyim

Türkiye'nin konuştuğu skandalla ilgili Erdoğan'dan ses getirecek yorum
Karadenizli biriyle evlendiği için yapılan yorumlara isyan etti

Evlendiği kişinin etnik kökeniyle ilgili yorumlara isyan etti
Kapalı kapılar arkasında gizli toplantı: Netanyahu, Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor

Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor
Muhammed Salah bir döndü pir döndü

Liverpool'dan ayrılması beklenen Salah sahalara bir döndü pir döndü
Annesi Güllü'yü öldürmekten tutuklanan Tuğyan'ın ifadesi ortaya çıktı

İşte Tuğyan'ın ifadesi! İtirafı ve ölüm mesajlarını böyle savundu
İşverenler şoke olacak! Özel'in AK Parti'nin kalesinde asgari ücret için önerdiği rakama bakın

AK Parti'nin kalesinde asgari ücret için önerdiği rakama bakın
İstanbul'un göbeğinde 'at kesimi' skandalı! Vatandaşlara yedirmişler

İstanbul'un göbeğinde skandal! Kesip kesip vatandaşa yedirmişler
Ozan Kabak, 14 ay aradan sonra sahalara golle geri döndü

14 ay sonra sahalara geri döndü! Yaptığıyla tüm stattan alkışı aldı
Kar İstanbul'un kapısına dayandı! Her yer beyaza büründü

Kar İstanbul'un kapısında! Lapa lapa yağdı, her yer beyaza büründü
Kamera kayıttaydı: İSKİ çalışanının yaptığı akıllara durgunluk verdi

Kamera kayıttaydı: İSKİ çalışanının yaptığı akıllara durgunluk verdi
title