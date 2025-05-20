Liverpool, Brighton'a 3-2 Yenildi

Liverpool, Brighton'a 3-2 Yenildi
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Premier Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Liverpool, 37. hafta maçında Brighton & Hove Albion'a 3-2 mağlup oldu. Maçta Brighton'ın gollerini Yasin Abbas Ayari, Kaoru Mitoma ve Jack Hinshelwood atarken, Liverpool'un gollerini Harvey Elliott ve Dominik Szoboszlai kaydetti. Liverpool son üç maçında galip gelemeyerek 83 puanda kalırken, Brighton 58 puan ile 8. sıraya yükseldi.

İngiltere 1. Futbol Ligi'nde (Premier Lig) daha önce şampiyonluğunu ilan eden Liverpool, 37. hafta maçında konuk olduğu Brighton & Hove Albion'a 3-2 yenildi.

Falmer Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi takımın gollerini 32. dakikada Yasin Abbas Ayari, 69. dakikada Kaoru Mitoma ve 85. dakikada Jack Hinshelwood attı.

Liverpool'un gollerini ise 9. dakikada Harvey Elliott ve 45+1. dakikada Dominik Szoboszlai kaydetti.

Ligdeki son üç maçında galip gelemeyen Liverpool 83 puanda kalırken, Brighton ise puanını 58'e çıkartarak haftayı 8. sırada kapattı.

Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor
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