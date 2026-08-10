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Liverpool, Barcelona'dan Ronald Araujo'yu kiralık olarak renklerine bağladı

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İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, İspanya'nın Barcelona takımından Uruguaylı futbolcu Ronald Araujo'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, İspanya'nın Barcelona takımından Uruguaylı futbolcu Ronald Araujo'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Liverpool Kulübü, 27 yaşındaki stoper Araujo'nun 2026-2027 sezonu sonuna kadar kiralandığını duyurdu.

Araujo, Ağustos 2018'de transfer olduğu Barcelona'da 213 maça çıktı ve 14 gol kaydetti.

Kaynak: AA
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