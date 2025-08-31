Liverpool, Arsenal'ı 1-0 Mağlup Ederek Liderliğini Sürdürdü

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, Anfield Stadı'nda Arsenal'ı 1-0 yenerek liderliğini devam ettirdi. Dominik Szoboszlai'nin 83. dakikada attığı gol maçı belirledi. Bu sonuçla Liverpool, 3 maçta 3 galibiyet alarak zirvede yer alırken, Manchester City Brighton'a kaybetti.

İngiltere Premier Lig'de haftanın öne çıkan maçında geçen sezonun şampiyonu Liverpool, konuk ettiği Arsenal'ı 1-0 mağlup etti.

Liverpool şehrindeki Anfield Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Liverpool, 83. dakikada Dominik Szoboszlai'nin serbest vuruştan kaydettiği golle 1-0 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

Günün bir diğer maçında, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer İngiliz rakibi Manchester City ise deplasmanda Brighton'a 2-1 yenildi.

Liverpool, Premier Lig'de 3'te 3 yaparak lider durumda bulunurken Manchester City ise ilk 3 haftada 1 galibiyet, 2 mağlubiyetle 3 puanda kaldı.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
