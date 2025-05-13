Liverpool, Arnold'ın yerine yeni sağ bekini buldu! Görüşmelerde sona gelindi

İngiltere Premier Lig'de haftalar önce şampiyonluğa ulaşan Liverpool,'da sözleşmesi sona eren Trent Alexander-Arnold takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda İngiliz devi, yeni sağ bekini Bundesliga'da buldu.

GÖRÜŞMELERDE SONA GELDİ

Kicker'da yer alan habere göre; Liverpool'un futbol kariyerine Manchester City altyapısında başlayan ve şu anda Bayer Leverkusen forması giyen 24 yaşındaki oyuncu Jeremie Frimpong'la ilgilendiği ve görüşmelerin son aşamaya geldiği belirtildi. Transferin kısa zaman içerisinde tamamlanmasının beklendiği ifade edilirken, Merseyside ekibinin bu transfer için oyuncunun sözleşmesindeki serbest kalma maddesi olan 40 milyon euro bonservisi ödeyeceği kaydedildi.

SEZON RAKAMLARI

Bu sezon Bayer Leverkusen'de 48 maça çıkan Jeremie Frimpong, 5 gol ve 12 asistlik performans sergiledi. Hollandalı yıldız oyuncunun piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösteriliyor.