Liverpool'da Andoni Iraola dönemi

İngiliz ekibi Liverpool, sezon sonunda teknik direktör Arne Slot ile yollarını ayırmasının ardından 43 yaşındaki Andoni Iraola'yı takımın başına getirdi.

Premier Lig'de sezonu 5. sırada tamamlayan ve beklentilerin altında kalan Liverpool'da hoca değişikliği yaşandı. İngiliz ekibi, Arne Slot ile yollarını ayırdıktan sonra en son Bournemouth'u çalıştıran Andoni Iraola ile anlaşmaya vardığını açıkladı. 43 yaşındaki teknik adam yeni sezonda Liverpool'un başında olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı