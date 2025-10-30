Liverpool'a sahasında soğuk duş! Darmadağın oldular

Anfield Road'da oynanan İngiltere Lig Kupası 4. tur mücadelesinde Liverpool, konuk ettiği Crystal Palace karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Maçı 3-0 kazanan Palace, adını bir üst tura yazdırırken, ev sahibi Liverpool kupaya erken veda etti.

PALACE'TAN NET GALİBİYET

Karşılaşmada Crystal Palace'a galibiyeti getiren golleri Ismaila Sarr (2) ve Yeremy Pino kaydetti. Liverpool'da genç savunma oyuncusu Amara Nallo, 79. dakikada gördüğü kırmızı kart sonrası takımını 10 kişi bıraktı.

LIVERPOOL'DA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Liverpool, tüm kulvarlarda çıktığı son 7 maçta 6. kez mağlup oldu. Son dönemdeki formsuzluk, taraftarlar arasında büyük hayal kırıklığı yaratırken, takımın fiziksel ve mental olarak yorgun olduğu yorumları yapıldı.

SON 7 MAÇTA 6 YENİLGİ

Liverpool'un son 7 resmi maçında aldığı sonuçlar şöyle;

Crystal Palace 2-1 Liverpool

Galatasaray 1-0 Liverpool

Chelsea 2-1 Liverpool

Liverpool 1-2 Manchester United

Eintracht Frankfurt 1-5 Liverpool

Brentford 3-2 Liverpool

Liverpool 0-3 Crystal Palace

TARAFTARLAR TEPKİLİ

Anfield tribünlerinde maç sonunda ıslık sesleri yükselirken, bazı taraftarlar takımın "ruhsuz" performansına tepki gösterdi. İngiliz basınında Klopp'un kadro rotasyon tercihlerinin ve savunma zaaflarının yeniden masaya yatırılacağı ifade edildi.