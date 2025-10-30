Haberler

Liverpool'a sahasında soğuk duş! Darmadağın oldular

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Liverpool'a sahasında soğuk duş! Darmadağın oldular
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere Lig Kupası 4. turunda Liverpool, sahasında Crystal Palace'a 3-0 mağlup olarak kupaya veda etti. İngiliz devi son haftalardaki kötü gidişatını sürdürürken, son 7 resmi maçında 6. yenilgisini aldı.

  • Liverpool, İngiltere Lig Kupası 4. turunda Crystal Palace'a 3-0 mağlup oldu.
  • Liverpool, son 7 resmi maçında 6 kez yenildi.
  • Liverpool'da Amara Nallo, 79. dakikada kırmızı kart gördü.

Anfield Road'da oynanan İngiltere Lig Kupası 4. tur mücadelesinde Liverpool, konuk ettiği Crystal Palace karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Maçı 3-0 kazanan Palace, adını bir üst tura yazdırırken, ev sahibi Liverpool kupaya erken veda etti.

PALACE'TAN NET GALİBİYET

Karşılaşmada Crystal Palace'a galibiyeti getiren golleri Ismaila Sarr (2) ve Yeremy Pino kaydetti. Liverpool'da genç savunma oyuncusu Amara Nallo, 79. dakikada gördüğü kırmızı kart sonrası takımını 10 kişi bıraktı.

LIVERPOOL'DA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Liverpool, tüm kulvarlarda çıktığı son 7 maçta 6. kez mağlup oldu. Son dönemdeki formsuzluk, taraftarlar arasında büyük hayal kırıklığı yaratırken, takımın fiziksel ve mental olarak yorgun olduğu yorumları yapıldı.

SON 7 MAÇTA 6 YENİLGİ

Liverpool'un son 7 resmi maçında aldığı sonuçlar şöyle;

  • Crystal Palace 2-1 Liverpool
  • Galatasaray 1-0 Liverpool
  • Chelsea 2-1 Liverpool
  • Liverpool 1-2 Manchester United
  • Eintracht Frankfurt 1-5 Liverpool
  • Brentford 3-2 Liverpool
  • Liverpool 0-3 Crystal Palace

TARAFTARLAR TEPKİLİ

Anfield tribünlerinde maç sonunda ıslık sesleri yükselirken, bazı taraftarlar takımın "ruhsuz" performansına tepki gösterdi. İngiliz basınında Klopp'un kadro rotasyon tercihlerinin ve savunma zaaflarının yeniden masaya yatırılacağı ifade edildi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Mehmet Şimşek ve Ali Babacan'ın ne konuştukları ortaya çıktı

Sohbetin perde arkası: Biri anlattı diğeri dinledi
Gebze'de arama çalışmaları sona erdi! Anne ve babanın da cansız bedenlerine ulaşıldı

Gebze'de yıkılan binadan mucize bekledik ama acı haberler geldi
Bahis skandalında yeni gelişme! Süper Lig ekibi baş kaldırdı: Maçımızı tekrar edin

Süper Lig ekibi baş kaldırdı: Maçımızı tekrar edin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın

Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın
Dünya Bankası'ndan dikkat çeken altın tahmini: Yükselişi sürecek

Altın alacaklar dikkat! Dünya Bankası'ndan kritik tahmin
Eski ehliyetler için süre yarın doluyor! Yenileme ücreti 7 bin 438 liraya yükselecek

Sürücüler dikkat! Yarın son gün, işlem yapılmazsa ücret katlanacak
Telefonları susmuyor! Altınını bozduran parasını oraya yatırmaya başladı

Altınını bozduran parasını oraya yatırmaya başladı
Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın

Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın
İlk derbisinde kabusu yaşayan Arda Turan'dan şok açıklama: Mutlu değilim

İlk derbisinde kabusu yaşayan Arda Turan'dan şok açıklamalar
II. Abdülhamit'in torunundan tartışma yaratan 29 Ekim paylaşımı

II. Abdülhamit'in torunundan tartışma yaratan 29 Ekim paylaşımı
Sokağı birbirine kattı: Lan öldürsene abi beni, silahın yok mu?

Şehri birbirine kattı: Lan öldürsene abi beni, silahın yok mu?
Sinan Oğan aylar sonra görüntülendi

Aylar sonra görüntülendi
Beyoğlu'nda kız istemede patlatılan havai fişekler evi yaktı: 8 kişi dumandan etkilendi

Kız isteme merasimi, faciayla sonuçlandı
Trump'tan Pentagon'a nükleer silah testlerine başlama talimatı

Trump'tan dünyayı tedirgin eden nükleer talimatı
Fotoğrafa bakanlar hemen fark etti! Ukraynalı komutandan skandal hata

Fotoğrafa bakanlar hemen fark etti! Ukraynalı komutandan skandal hata
Kadir Mısıroğlu'nun mezarının başında İzmir Marşı çaldı

Kadir Mısıroğlu'nun mezarına gidip o marşı çaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.