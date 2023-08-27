Livakovic Fenerbahçe'den yılda 2 milyon euro kazanacak

Fenerbahçe'nin yeni transferi Dominik Livakovic'in maaşı belli oldu. Sarı-lacivertli takımdan yıllık 1.8 milyon euro alacak olan Hırvat eldiven, 5 yıllık sözleşme imzaladı. Livakovic'in maaşı bonuslarla birlikte senelik 2 milyon euroyu bulacak.