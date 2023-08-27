Livakovic Fenerbahçe'den yılda 2 milyon euro kazanacak
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Dominik Livakovic'in maaşı belli oldu. Sarı-lacivertli takımdan yıllık 1.8 milyon euro alacak olan Hırvat eldiven, 5 yıllık sözleşme imzaladı. Livakovic'in maaşı bonuslarla birlikte senelik 2 milyon euroyu bulacak.
Dünyanın en iyi kalecileri arasında gösterilen ve Fenerbahçe'ye transfer olan Dominik Livakovic, sarı-lacivertli takımdan senelik 1.8 milyon euro maaş alacak.
SENELİK 1.8 MİLYON EURO MAAŞ
Fenerbahçe'nin uzun uğraşlar sonunda kadrosuna kattığı Dominik Livakovic'in sözleşme detayları ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerle 5 yıllık sözleşme imzalayan Hırvat eldiven, senelik 1.8 milon euro kazanacak.
BONUSLARLA BERABER 2 MİLYONU BULACAK
Son yıllardaki performansıyla adından söz ettiren 28 yaşındaki başarılı eldiven Livakovic'in maaşı bonuslarla birlikte senelik 2 milyon euroyu bulacak.