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Litvanya'nın Rytas Vilnius Takımı Gençler Basketbol Şampiyonu Oldu

Litvanya'nın Rytas Vilnius Takımı Gençler Basketbol Şampiyonu Oldu
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Manisa'da düzenlenen Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi finalinde Litvanya temsilcisi Rytas Vilnius, Belçika'nın Filou Oostende takımını 109-76 mağlup ederek şampiyon oldu. Turnuvada Aliağa Petkimspor 7. sırada yer aldı.

Manisa'nın ev sahipliğinde düzenlenen Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin final maçında Belçika temsilcisi Filou Oostende'yi 109-76 mağlup eden Litvanya ekibi Rytas Vilnius, şampiyon oldu.

Tarık Almış Spor Salonu'nda 8 ülkeden 18 yaş altı 12 takımın katılımıyla düzenlenen organizasyonda bugün 4 maçı oynandı.

Sıralama maçında Sırbistan'dan KK Spartak Office Shoes'u 79-68 yenen Aliağa Petkimspor, organizasyonu 7. tamamladı.

İtalyan Pallacanestro Reggiana ise Almanya'dan Telekom Baskets Bonn'u 92-79 mağlup ederek, 5. oldu.

Üçüncülük maçında ise Tofaş, Porsche BBA karşısında 83-72 galip geldi.

Final maçında Filou Oostende ile Rytas Vilnius karşılaştı.

Litvanya temsilcisi, baştan sona üstün oynadığı müsabakayı 109-76 kazanarak organizasyonu şampiyon tamamladı.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Spor
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