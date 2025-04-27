Litvanya'nın Rytas Vilnius Takımı Gençler Basketbol Şampiyonu Oldu

Manisa'nın ev sahipliğinde düzenlenen Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin final maçında Belçika temsilcisi Filou Oostende'yi 109-76 mağlup eden Litvanya ekibi Rytas Vilnius, şampiyon oldu.

Tarık Almış Spor Salonu'nda 8 ülkeden 18 yaş altı 12 takımın katılımıyla düzenlenen organizasyonda bugün 4 maçı oynandı.

Sıralama maçında Sırbistan'dan KK Spartak Office Shoes'u 79-68 yenen Aliağa Petkimspor, organizasyonu 7. tamamladı.

İtalyan Pallacanestro Reggiana ise Almanya'dan Telekom Baskets Bonn'u 92-79 mağlup ederek, 5. oldu.

Üçüncülük maçında ise Tofaş, Porsche BBA karşısında 83-72 galip geldi.

Final maçında Filou Oostende ile Rytas Vilnius karşılaştı.

Litvanya temsilcisi, baştan sona üstün oynadığı müsabakayı 109-76 kazanarak organizasyonu şampiyon tamamladı.