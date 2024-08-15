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Listede Mourinho'nun eski takımları da var! İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

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Şampiyonlar Ligi'nden elenerek UEFA Avrupa Ligi'ne geçiş yapan Fenerbahçe, kura çekimine ikinci torbadan katılacak. Sarı-lacivertliler, bir dönem Jose Mourinho'nun görev yaptığı Porto, Manchester United, Tottenham ve Roma ile de eşleşebilir.

Fransa'nın Lille takımına elenerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

HER TAKIM 8 MAÇA ÇIKACAK

UEFA, turnuvalarda bu sezon yeni formatı hayata geçiriyor. Kupa 2'de 36 takımlı lig olacak. Ancak her takım sadece 8 maça çıkacak.

Fenerbahçe, kuraya 2. torbadan katılsa da artık bunun da çok önemi kalmadı. Çünkü her ekip, kendi torbası da dahil olmak üzere her torbadan 2'şer rakiple eşleşip 4'ü içeride ve 4'ü deplasmanda olmak üzere 8 karşılaşma oynayacak. Ligi ilk 8'de bitiren takımlar son 16 turuna, 9 ile 24. sıra arasındaki ekipler ise birbirleriyle eşleşecekleri Play-Off turuna kalacak.

KANARYA, MOURINHO'NUN ESKİ TAKIMLARIYLA DA EŞLEŞEBİLİR

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; henüz Avrupa Ligi'nde eleme aşaması devam ediyor ancak Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerinden bazıları belli oldu. Jose Mourinho'nun bir dönem görev yaptığı 4 kulüp; Porto, Manchester United, Tottenham ve Roma, Fenerbahçe ile eşleşebilir. Ayrıca Frankfurt, Sociedad, Lyon, Olympiakos, Athletic Bilbao ve Nice gibi takımlar da sarı-lacivertliler'in muhtemel rakipleri arasında yer alıyor.

Haberler.com / Fatih Kayalı - Spor

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Yorumlar (3)

Ali Ekber Sokarski:

Fenerbahçe bunların hiçbirini eleyemez çünkü beceriksiz Ali Koç ta biliyor ki Avrupa kayırma yok hakem kurtarmıyor feneri son dakika penaltılarla

12
12
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Emre Yeşilyurt:

Lige dönün çocuklar bu rakipler de ağır !

10
2
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Erkan Unal:

Daha siiz ismail kartalı mumla arayacaksınız,eger ismail kartal olsaydı lille elenip bir üst tura geçilecekti

4
2
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