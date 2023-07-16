Listede çok sevilen isimler de var! İsmail Kartal takımın yarısına yol verdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal bu sezonki kadro planlamasında Joao Pedro, Willian Arao, Attila Szalai, Gustavo Henrique, Diego Rossi, Nazım Sangare ve Serdar Dursun'u düşünmüyor. Takımdan gönderilmesi istenen futbolcular için gelen tekliflerin hepsi değerlendirilecek.

Sarı-lacivertlilerde 3'üncü dönemine başlayan İsmail Kartal, Rusya kampının ardından takımdan gönderilecek isimleri belirledi.

GELENLER KADAR GİDENLERDE ÖNEMLİ

9 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek ve için iddialı bir kadro kurmaya çalışan Fenerbahçe'de gelen oyuncular kadar gidecek oyuncularda büyük önem arz ediyor.

7 İSME BİRDEN YOL GÖRÜNDÜ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana kendini gösteremeyen, ve inişli çıkışlı performanslar sergileyen futbolcular arasından olan Joao Pedro, Willian Arao, Gustavo Henrique, Diego Rossi, Nazım Sangare ve Serdar Dursun takımda düşünülmüyor. Ayrıca yeni transferler Alexander Djiku ve Becao'nun gelmesiyle Kartal'ın kadrosunda forma şansı bulması zor gözüken Attila Szalai'yi de takımdan gönderilecek oyuncular arasında yer alıyor.