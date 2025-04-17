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Liselerarası Basketbol Turnuvasında Kavga Çıktı

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Ankara'da düzenlenen liselerarası basketbol turnuvasında, iki takım arasındaki mücadele sonrasında tartışma başladı ve olay kavgaya dönüştü. Kavga, tribünlerden izleyen öğrencilerin de katılımıyla büyüdü.

Ankara'da düzenlenen liselerarası basketbol turnuvasında oynanan müsabakanın ardından kavga çıktı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Mamak Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen liselerarası basketbol karşılaşmasında istenmeyen görüntüler ortaya çıktı. İki lise takımının mücadelesinin sonrasında oyuncular arasında tartışma yaşandı. Müsabakayı tribünden takip eden öğrencilerin de kavgaya dahil olmasıyla olay büyüdü.

O anlar karşılaşmayı takip edenler tarafından kayıt altına alındı. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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