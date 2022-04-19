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Lise öğrencilerinin Türkiye Şampiyonluğu sevinci

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Lise öğrencilerinin Türkiye Şampiyonluğu sevinci

Malatya Mahmut Çalık Anadolu Lisesi sporcu öğrencileri, Okul Sporları Tırmanış yarışmalarında Türkiye Şampiyonu oldu.

TRABZON (İHA) - Malatya Mahmut Çalık Anadolu Lisesi sporcu öğrencileri, Okul Sporları Tırmanış yarışmalarında Türkiye Şampiyonu oldu.

Trabzon'da gerçekleşen 2021-2022 Okul Sporları Dağcılık Spor Tırmanışı Gençler AB Türkiye Birinciliği Şampiyonasına katılan Malatyalı sporcular başarılı döndü.

Malatyalı öğrenci sporcular, Türkiye Şampiyonu kupası ve madalyalarını Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Ozan Çetiner'in elinden aldı.

Türkiye Şampiyonu olan sporculara Malatya Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından da hediyeler verileceği kaydedildi. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Anadolu Lisesi, Trabzon, Malatya, Türkiye, Spor, Haberler

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