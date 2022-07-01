Lionel Messi ve Neymar ayrılıyor mu? PSG'den olay yaratacak karar

Astronomik paralar harcayarak futbol tarihinin en güçlü kadrolarından birini kuran Psg, yapılanmaya gidiyor. Pedro Morata'nın haberine göre, PSG yönetimi Brezilyalı yıldız Neymar'ın yanı sıra, Arjantinli süper yıldız Lionel Messi ile de yolları ayırmak istiyor.

GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Bu haber, Avrupa basınında büyük yankı uyandırdı. Neymar'ın ayrılığı beklenilen bir durum olarak karşılanırken Arjantinli yıldız Lionel Messi ile ilgili bu düşünce şaşkınlık yarattı.

MESSİ'DEN 11 GOL

Lionel Messi geçen sezon kariyerinin en düşük skor katkısı verdiği sezonlarından birini oynadı. Arjantinli yıldız, 34 maçta 11 gol 14 asist kaydetti. Neymar ise 28 maçta 13 gol 8 asist ile oynadı.