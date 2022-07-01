Lionel Messi ve Neymar ayrılıyor mu? PSG'den olay yaratacak karar - Haberler

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Lionel Messi ve Neymar ayrılıyor mu? PSG'den olay yaratacak karar

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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PSG yönetiminin dünyaca ünlü yıldız futbolcular, Lionel Messi ve Neymar ile ayrılık düşüncesi spor gündemine bomba gibi düştü. Yönetimin yeni bir PSG oluşturma düşüncesinde olduğu iddia edildi.

Astronomik paralar harcayarak futbol tarihinin en güçlü kadrolarından birini kuran Psg, yapılanmaya gidiyor. Pedro Morata'nın haberine göre, PSG yönetimi Brezilyalı yıldız Neymar'ın yanı sıra, Arjantinli süper yıldız Lionel Messi ile de yolları ayırmak istiyor.

Lionel Messi ve Neymar ayrılıyor mu? PSG'den olay yaratacak karar

GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Bu haber, Avrupa basınında büyük yankı uyandırdı. Neymar'ın ayrılığı beklenilen bir durum olarak karşılanırken Arjantinli yıldız Lionel Messi ile ilgili bu düşünce şaşkınlık yarattı.

MESSİ'DEN 11 GOL

Lionel Messi geçen sezon kariyerinin en düşük skor katkısı verdiği sezonlarından birini oynadı. Arjantinli yıldız, 34 maçta 11 gol 14 asist kaydetti. Neymar ise 28 maçta 13 gol 8 asist ile oynadı.

Lionel Messi ve Neymar ayrılıyor mu? PSG'den olay yaratacak karar

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Lionel Messi Neymar PSG Spor Haberler

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Yorumlar (1)

ali can:

messiyi at çöpe bu yaştan sonra faydadan çok zarar adam.takımın sürekli kontra yemesine sebep oluyor messi

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