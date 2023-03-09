Lionel Messi'nin fiyakasını bozdular! Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih damgası

Devler Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Bayern Münih, PSG'yi 2-0 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu. Lionel Messi ve arkadaşları, çeyrek finali göremeden havlu attı.

Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 Turu ikinci maçında Alman temsilcisi Bayren Munih ile Fransız ekibi PSG kozlarını paylaştı. İlk maçta Fransa'da 1-0 kazanan Bayern Münih, kendi evinde de galip geldi.

İKİNCİ MAÇTA DA BAYERN

Alman devi, seyircisi önünde PSG'ye izin vermedi. 61'de Chuopo-Moting'in kaydettiği gol, PSG'nin umutlarını yıktı. 89'da Gnabry'nin attığı golle galibiyet ve tur kesinleşti.

ÇEYREK FİNALİ GÖREMEDİ

Dünya Kupası'nı kazanan Lionel Messi, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için gittiği PSG'de bu sezon da hüsranı yaşadı. Arjantinli star ve arkadaşları çeyrek finali göremeden Devler Ligi'ne havlu attı.