Lionel Messi dizi oyuncusu oldu! İşte rol aldığı yapım
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Paris Saint-Germain'in dünyaca ünlü futbolcusu Lionel Messi, ülkesi Arjantin'de ekranlara gelen televizyon dizisi Los Protectores'in ikinci sezonunda rol aldı. Messi'nin setten görüntülerini dizinin yapımcısı tarafından paylaşıldı.
Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olarak gösterilen Lionel Messi, dizi oyuncusu oldu.
KÜÇÜK BİR ROL OYNADI
Daha önce reklam filmlerinde oynayan Lionel Messi bu kez bambaşka bir projeyle ekranlarda olacak. Dünyaca ünlü futbolcu, ülkesi Arjantin'de yayınlanan 'Los Protectores'in ikinci sezonunda küçük bir rol oynadı.
DİZİ 2023'TE YAYINLANACAK
Messi'nin sahneleri geçen yaz PSG ile sözleşme imzaladıktan sonra evi olan Paris'te çekildi. Arjantin dizisinin ikinci sezonu 2023'te ekranlara gelecek.
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