Messi, röportaj verirken Beşiktaşlı yıldızın kendisine baktığını görünce sinirden çılgına döndü

Dünya Kupası çeyrek final turunda Hollanda'yı seri penaltı atışlarında mağlup eden Arjantin'de Lionel Messi, karşılaşmanın ardından röportaj verdiği sırada gergin anlar yaşandı. Kendisine bakan Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Weghorst'a tepki gösteren Messi, "Ne bakıyorsun aptal? Devam et!" dedi.

Arjantin ile Hollanda, Dünya Kupası çeyrek final turunda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Tangocular kazanırken, maç sonrası ilginç anlar yaşandı.

WEGHORST DUBLE YAPTI

Karşılaşmada Arjantin'in gollerini Molina ve Messi(p) kaydederken, Hollanda'yı uzatmalara taşıyan golleri ise Beşiktaş'ın yıldızı Weghorst kaydetti. Uzatmalar da beraberlikle geçilirken, penaltı atışları sonunda Arjantin yarı finale yükselen takım oldu. Maçın sonunda Messi'nin röportaj verdiği sırada ise gergin anlar yaşandı.

"NE BAKIYORSUN APTAL?"

Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldikleri maçın ardından Lionel Messi röportaj verdiği sırada kendisine bakan Weghorst'a çok sinirlendi. Arjantinli yıldız, Hollandalı futbolcuya, "Ne bakıyorsun aptal? Devam et!" dedi. Weghorst daha sonra yaptığı açıklamada, "Messi konusunda hayal kırıklığına uğradım. El sıkışmak istemiştim." ifadelerini kullandı.