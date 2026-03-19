Lionel Messi 900. golünü attığı maçta kabusu yaşadı

CONCACAF Şampiyonlar Kupası son 16 turunda Inter Miami, Nashville SC ile oynadığı son 16 turu rövanş maçında 1-1 berabere kaldı ve deplasman golü kuralı nedeniyle turnuvadan elendi. Lionel Messi, MLS ekibi Inter Miami formasıyla kariyerinin 900. golünü attı ancak bu gol, takımının CONCACAF Şampiyonlar Kupası'nda elenmesini engelleyemedi.

MLS ekibi Inter Miami'nin formasını giyen Lionel Messi, kariyerinin 900. golünü attığı gecede takımının aldığı skorla adeta kabusu yaşadı.

INTER MIAMI ÖNE GEÇTİĞİ MAÇTA ELENDİ

Avrupa'daki Şampiyonlar Ligi'nin Kuzey Amerika'daki eşdeğeri olarak gösterilen CONCACAF Şampiyonlar Kupası son 16 turunda Inter Miami ile Nashville SC, 0-0 biten ilk maçın rövanşında 1-1 berabere kaldı. Konuk ekip Nashville SC, deplasman golü kuralı nedeniyle üst tura geçerken Inter Miami turnuvaya veda etti.

MESSİ 900. GOLÜNÜ ATTI

Karşılaşmanın 7. dakikasında güzel bir golle fileleri havalandıran Messi, böylece resmi kayıtlara göre Cristiano Ronaldo'nun ardından profesyonel kariyerinde 900 gole ulaşan ikinci futbolcu oldu. Arjantinli süper yıldız, bu önemli eşiğe Ronaldo'dan daha az maçta ulaşmayı başardı.

Cemre Yıldız
İran'dan ABD ve İsrail'e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz

Savaşın 20. gününde tarihi rest: Sizi bu topraklara gömeceğiz
Haberler.com
500

Ekmekten çıktı, vatandaş neye uğradığını şaşırdı

Ekmekten çıktı, vatandaş neye uğradığını şaşırdı
Altınları sakladığı yere bakın: Belediye ekipleri seferber oldu

Altınları sakladığı yere bakın: Belediye ekipleri seferber oldu
Bu kez başarabilecek mi? Küme düşme potasında aldığı takımı Süper Lig'e çıkarma yolunda

Küme düşme potasında aldığı takımı Süper Lig'e çıkarma yolunda
Steven Gerrard'dan Galatasaray hakkında skandal sözler

Gerrard'dan Galatasaray hakkında skandal sözler
Ekmekten çıktı, vatandaş neye uğradığını şaşırdı

Ekmekten çıktı, vatandaş neye uğradığını şaşırdı
Tülin Şahin'den üzen haber! 'Aynı gerçekle ben de karşılaştım' diyerek duyurdu

Tülin Şahin'den üzen haber: Aynı gerçekle ben de karşılaştım
Gecenin kahramanı Uğurcan Çakır'dan paylaşım: Bir mesajı var

Gecenin kahramanı Uğurcan'dan flaş paylaşım