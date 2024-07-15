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Lionel Messi, 2024 Copa America'da 45. kupa sevincini yaşadı

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Arjantin, 2024 Copa America finalinde Kolombiya'yı uzatmalarda 1-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Lionel Messi, kariyerindeki 45. kupa zaferini yaşadı.

2024 Copa America finalinde uzatmalarda bulduğu golle Kolombiya'yı 1-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürüren Arjantin'de yıldız futbolcu Lionel Messi, kariyerinde 45. kez kupa sevinci yaşadı.

Arjantin, 2024 Copa America finalinde Kolombiya'yı uzatmalarda bulduğu golle 1-0 mağlup ederek, üst üste 2, toplamda ise 16. kez kupayı müzesine götürmeyi başardı. Bu sonuçla birlikte Arjantinli futbolcu Lionel Messi, kariyerinin 45. kupa zaferini yaşadı. Futbol tarihinde Arjantinli süper stardan daha fazla kupa kaldıran futbolcu bulunmazken, 43 kupa sevinci yaşayan Brezilyalı Dani Alves, Messi'nin en yakın takipçisi konumunda yer alıyor.

Lionel Messi'nin kupa koleksiyonunda kulüp takımlarında kazandığı 10 İspanya La Liga, 7 İspanya Kral Kupası, 8 İspanya Süper Kupası, 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Süper Kupası, 3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2 Fransa Ligue 1 ve 1'er Fransa Süper Kupası ile Leagues Cup olmak üzere toplamda 40 kupa bulunuyor. Ayrıca Arjantin ile milli takımlar bazında 1 U20 Dünya Kupası, 1 Olimpiyat Oyunları, 2 Copa America, 1 Conmebol - UEFA Şampiyonlar Kupası ve 1'de Dünya Kupası bulunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Lionel Messi Kolombiya Arjantin Spor Güncel Haberler

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